iOS 12.1.3 Güncellemesi İle Neler Değişti?

Apple son sürat iOS 12 sürümünü stabil hale getirmeye çalışıyor. Zira yakın zaman içinde yeni işletim sistemi iOS 13 duyurulacak ve akabinde son bahara kadar geliştirilmeye deva edilecek ve çıkışına kadar tam sürüme yükseltilecek. Bu nedenle bir an önce iOS 12’nin stabil hale gelmesi şart. Yenisi çıkmadan önce. Bu nedenle iOS 12.1.3 güncellemesi yayınlandı. Bu güncelleme notları şu şekilde;

iPhone XS ve XR modellerinde yaşanan şebeke ve bağlantı sorunlarını tamamen ortadan kaldırıyor.

iPhonelarda yaşanan ısınma sorununun kalktığı belirtilmiş.

Mesajların ayrıntılar kısmındaki gezinmeyi engelleyen sıkıntılar giderildi.

Paylaşma sayfasında fotoğraf paylaşımının ardından yaşanan görüntü sıkıntıları düzeltildi.

iPad Pro 2018 modelinde harici ses girişi yapıldığında gerçekleşebilen ses sıkıntısı giderildi.

CarPlay sistemlerinden yaşanan bağlantı problemleri giderildi.

Bu detayların olduğu güncelleme aşağıdaki modellere geldi. Güncellemediyseniz şimdi güncelleyin.

Bu güncellemeyi alan cihazlar şu şekilde;

– iPad Air

– iPad Air 2

– iPad Pro

– iPad 9.7

– iPad mini 2

– iPad mini 3

– iPad mini 4

– iPod touch 6th

– iPhone 5s

– iPhone SE

– iPhone 6/6 Plus

– iPhone 6s/6s Plus

– iPhone 7/7 Plus

– iPhone 8/8 Plus

– iPhone X,