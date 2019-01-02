iOS 12.1.2 Güncellemesinde Wi-fi Sorunu

İOS ‘un aynı güncellemesinde daha önce bahsettiğimiz üzere mobil veri sorunu vardı. Güncellemeyi yapan bazı cihazlar, tamamı değil, mobil veri üzerinden internetle bağlantı kuramıyordu. Daha sonra bu sıkıntının çözüldüğü söylendi ama şimdi Wi-fi sıkıntısı ortaya çıktı. Bazı iOS 12.1.2 güncellemesi sonrası cihazlar Wi-fi üzerinden internete bağlanamadı.

İşin kötü tarafı bir çok cihaz hem mobil internet hem de Wi-fi üzerinden internete bağlanamıyor . Peki bu şekilde yeni güncellemeyi yani sorunları çözecek güncellemeyi nasıl yapacaklar?

Güncellemeyi geldiği zaman iTunes üzerinden yapmak zorunda kalacaksınız.

İnternette sorunla ilgili bazı çözüm önerileri dolaşıyor. Siz de sıkıntı yaşayanlardansanız basit bir kaç adımla sorunu garanti olmasa da bir ihtimal çözebilirsiniz.

İlk önce Wi-fi ile aramayı kapalı konuma getirin. Daha sonra veri ve ses araması seçeneğini sadece veri şeklinde düzenleyin. Bunun manası sıkıntının internet üzerinden aramada olduğudur. İnternetle arama özelliklerini kapatırsanız sıkıntı gidiyor.