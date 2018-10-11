iOS 12.0.1 Güncellemesi Bazı Sorunları Çözüyor

iOS 12’ye güncelleme geldi. Bu güncellemeyle bazı cihazlarda yaşanan ve önemli sayılabilecek sorunlar gideriliyor. Bu sorunlar şu şekilde sıralanabilir.

iPhone XS cihazında ekran kapanınca şarj olmama sorunu.

iPhone XS cihazında 5GHZ yerine 2.4GHZ wifi ağına bağlanma sıkıntısı.

iPad’de klavye sıkıntısı.

Bu sorunlar iOS 12.0.1 güncellemesi ile çözülüyor. Siz de bu sıkıntılardan birini yaşıyorsanız derhal güncellemeyi yaparak sorunu çözebilirsiniz. Güncellemenin cihaza göre değişmekle birlikte 100Mb civarı olduğunu hatırlatalım. Baştan beri sıkıntı yaşatan XS modelinin yanından iPad’in klavye sıkıntısı bu güncelleme ile gideriliyor.

iPad’de klavyede rakam klavyesine geçmek için kullanılan “.?123” tuşunda yaşanan sıkıntı bu güncelleme ile çözülüyor. Güncelleme de başka bir detay bulunmuyor.