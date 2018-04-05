iOS 11.4 Beta Yayınlandı. Gelen Değişiklikler Neler?

Apple güncel değişiklikler ve hata gidermeleriyle yayınladığı beta işletim sistemi sürümlerini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde iOS 11’in başından beri devam eden sıkıntıları çözen güncelleme iOS 11.3 yayınlanmış insanlar “oh be!” demişti. Zira Apple yeni işletim sistemi sürümlerini hep sıkıntıyla başlatıyor. Çözüm ise aylar sonra geliyor. Peki yeni yayınlanan ve bütün kullanıcılara henüz sunulmayan iOS 11.4 Beta sürümünde ne gibi hatalar gideriliyor ve de ne gibi yenilikler var kısaca görelim.

Airplay ses gecikmesi gideriliyor. Youtube uygulamasını Apple TV’ye aktarmada ses bir kaynakta görüntü bir kaynakta olacak şekilde aktarılabiliyor. Otomatik doldurma sorunu bu güncelleme ile gidiyor. Apple Music’deki donma sorunu çözülüyor. Genel performans ve güvenlik iyileştirmesi yapılıyor.

Bu güncelleme bu ay içinde bütün kullanıcılara sunulacak. Beta olarak yüklemenize gerek yok. Biraz daha bekleyip herkese açılınca yapabilirsiniz.