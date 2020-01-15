Instagram’ın Yeni Boomerang Özelliklerini Seveceksiniz

Sosyal medya siteleri arasındaki rekabet devam ediyor. Facebook, kendi servisleriyle Snapchat’i geride bıraktıktan sonra TikTok ile mücadelesi başladı. Kendisinden daha sonra yayılmasına rağmen TikTok mücadelesi Instagram için oldukça zorlu geçiyor. Daha kaliteli içerikler üretilmesi ve bu sayede daha çok sevilip kullanılması için Instagram her geçen gün yeni özellikler ortaya koyuyor. Bunlardan birisi Boomerang’a geliyor.

Boomerang, bildiğiniz gibi hikayeleriniz için ilginç videolar ortaya koymanızı sağlıyor. Çeşitli efektlerle renklendirilen videolar daha çok ilgi görüyor. Boomerang’a 4 yeni efekt daha ekleniyor.

SloMo

Boomerang’ınızın hızını yarı yarıya azaltan bu özellik sayesinde daha eğlenceli bir içerik ortaya koymanız mümkün. Bir çok telefonda bu özellik zaten kendiliğinden geliyor ve çok sayıda kişi tarafından kullanılıyor. Şimdi Instagram’da Boomerang ile bu özelliğe sahip olmayan telefonlarda yazılımsal olarak özelliği kullanabilir.

Echo

Haraket bulanıklığını duymuşsunuzdur. Haraket eden cismin arkasına bu efekti eklediğiniz zaman sanki profesyonel kamera ile çekilmiş gibi bir efekte sahip olabiliyorsunuz.

Duo

Boomerang’ınızı hem hızlandırır hem de yavaşlatır. Bu iki farklı efektin birleşmesi sonucu Glitch efekti ortaya çıkıyor.

Trimming

Boomerang’ınızda beğenmediğiniz kısımlar mı var? Ya da kısaltmak mı istiyorsunuz? O halde bu özellik size bunu sağlayacak. Oldukça kullanışlı.