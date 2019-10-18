Instagram’da Uygulamaları Yönetme Nasıl Yapılır?

Bildiğiniz üzere sosyal medya hesapları bir çok iş için aktif olarak kullanılıyor. Örneğin bir başka siteye hızlı bir şekilde abone olmak için, bir oyuna kayıt olmak için vs. Bu tür işlemler, 3. parti uygulamaların sosyal medya hesabınıza erişmesi neticesinde oluyor. Örneğin sosyal medya hesabınızdan bir oyuna üye olduğunuzda o oyun izin isteyerek sosyal medya hesabınıza bağlantı kuruyor. Oradan verileri çekebiliyor ya da kendi ilerlemesini yedekleyebiliyor. Bu özellik sonunda Instagram tarafına da geldi.

Instagram 3. parti uygulamaları yönetme

Bunun için aşağıdaki yolu takip ediniz ve gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz.

Instagram uygulamasını açınız. Sağ alt tarafta bulunan küçük profil fotoğrafınıza dokunun. Açılan yan ekranda ayarlar kısmına girin. Buradan güvenlik satırına geçin. Burada uygulamaları ve internet siteleri kısmını görebilirsiniz. Bunun içinde aktif ve süresi dolan şeklinde iki satır bulunuyor.

Aktif olan izni hala devam eden uygulama ve internet sitelerini görebilirsiniz. Süresi dolanlar kısmında ise eskiden izin verdiğiniz ama kendi kendine süresi geçmiş siteleri görebilirsiniz.