Instagram’da Geri Sayım Nedir Nasıl Boşaltılır?

Instagram hikayelere harika bir özellik eklendi. Bu özellikten en iyi şekilde şirketler faydalanacak. Şöyle ki bir ürün için geri sayım başlatarak ürünün çıkış tarihini ya da bir ürün için bildirim adına geri sayım oluşturmanız mümkün.

Geri sayım özelliği çıkartmalara eklendi. Şu şekilde geri sayım özelliğini kullanabilirsiniz.

Instagram hikayelere girin. Buradan bir fotoğraf çekin ya da galeriden seçin. Daha sonra üst kısımda yer alan çıkartmaları açın. Burada geri sayım çıkarmasını seçin. Geri sayım çıkartmasıyla bir süre belirlemeniz gerekiyor. Merak etmeyin, geri sayım çıkartması 24 saat sonra kaybolmuyor.

Geri sayım için aynı sayfada ayrıca renk seçmeniz de mümkün. Geri sayım sayacınız için renkli seçenekler mevcuttur.

Aynı özellikte farklı seçenekler de mevcut. Örneğin geri sayım için takipçiler hatırlatıcı ekleyebiliyor. Bu sayede eğer bir indirim ya da ürün çıkışı geri sayım için eklendiyse müşteriler bunu kaçırmamış oluyor.

Geri sayım Instagram hikayelere oldukça renk katacak gibi görünüyor.