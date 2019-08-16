Instagram’da Bir Çok Yenilik Var Bomerang, Yeni Simgeler ve Fazlası

Sık sık yenilenen Instagram’a bu sefer çok büyük değişiklikler geliyor. Gerçekten bu değişiklikler sonrası uygulamayı tanıyamayabilirsiniz. Instagram’da önemli değişiklikler var. Gelin bunlara bir bakalım,

Boomerang çeşitlenecek

Boomerang denilince videonun ileri geri sürekli haraket etmesini anlıyoruz. Ama artık buna kısılıp kalmak zorunda değilsiniz. Paylaşımınızı çeşitlendirmek için aşağıdaki yeni efektler boomeranga eklenecek.

Bu özellikler içinden en çok Slowmo efektinin ilgi göreceğini düşünüyoruz. Bazı telefonların kamera yazılımlarında bu özellikler hali hazırda vardı ve bu tür efektli paylaşımlar yapılabiliyordu. Şimdi bu özellik Instagram’ın kendisinde olacak.

Kolaj oluşturma

Instagram’da yan yana konulmuş bir kaç fotoğraf paylaşmak için yani kolaj yapmak için bir yöntem yoktu. Bunun için ekstra bir uygulama kullanmanız gerekiyordu. Şimdi Instagram’ın kendisine kolaj özelliği geliyor. Görselden inceleyin.

Son olarak Instagram içinde bazı butonların görünümlerinin değişeceği biliniyor. Bu butonların hikayeler kısmında olacaklar ve aşağıdaki gibi görünecekler.