Instagram Yeni Gruplandırma Özelliği Nedir?

Instagram’ın yeni bir özelliği test ettiği ortaya çıktı. Bu özellik sayesinde akışınızı daha sadece ve düzenli hale getirebileceğiniz gibi gereksiz hesapları görerek belki takip etmekten vazgeçeceksiniz. Bu özellik hakkında bilinen bütün detayları yazımıza ekliyoruz.

Hesapları gruplandır

Hesapları kategorilere ayırmakbu özellikle mümkün olacak. Örneğin sanatla ilgilenen hesaplar, ya da başka bir kategoride paylaşım yapanları farklı şekilde listeleyebileceksiniz. Ya da son 3 ayda en az iletişim kurduğun kişileri ayrı olarak listeleyebilirsiniz. Bu şekilde kimi takip edip kimi takip etmek istemediğinizi bu şekilde daha kolay karar verebileceksiniz.

Bu listeler etkileşimde olduğunuz insanları sizlere açıkça sunacak. Örneğin en çok hikayelerinizi görüntüleyen kişiler listede en yüksek etkileşim aldığınız kişiler olarak listelenecek. Ya da sizin sürekli görüntülediğiniz paylaşımların sahibi kişiler de en çok etkileşimde bulunduğunuz kişiler olacak listelenebilecek.

Özelliğin test aşamasında olduğunu ve zaman içinde değişiklik gösterebileceğiniz belirtelim.