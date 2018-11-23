Instagram Takipçi Ve Beğenilerinde Azalma Olanlar Dikkat!

Instagramdan gelen açıklama bir çok Instagram severi üzecek. Özellikle beğeni ve paylaşımları yüksek olan fenomen denilen hesapların beğeni ve takipçilerinde düşüş yaşanacak. Peki neden?

Instagram sahte hesap ve beğenileri kaldıracak

Instagram’dan yapılan açıklamaya göre bundan sonra yapay olarak belki parayla belki de başka bir şekilde toplanmış takipçi ve beğeniler kaldırılacak. Bir çok hesabın silineceğini açıklayan Instagram, kullanıcı sayısındaki artma neticesinde herhangi bir zarar görmeyeceğini düşünerek daha önceden tepki vermediği sahte etkileşimlere savaş açıyor.

Bu durum bir çok hesabın takipçi ve beğenilerinde değişme olacağına işaret ediyor. Peki yöntem nasıl işleyecek? Instagram sahte hesapları değil gerçek hesapları takip edecek. Burada gerçekleşen etkileşimleri inceleyecek. Bu etkileşimlerde sahte olan takipçi ve paylaşımlar tespit edilecek ve hesaplar silinecek.

Gerçek hesaplar sıkıntı görmeyecek ama tek sıkıntı beğeni ve takipçilerindeki azalma olacak. Eğer sizin de sahte beğeni ve takipçiniz varsa yakın zaman içinde bunlarda eksilme göreceksiniz.