Instagram Hikayelerini Kaydetme (Ekran Görüntüsü Almadan)

Instagram, son zamanlarda insanların basit bir şekilde herkesin hikayelerini ya da fotoğraflarını indirebilmesi konusunda eleştiriliyor. İster takip edin ister etmeyin basit bir şekilde hikaye görüntülenebiliyor ve bilgisayara kaydedilebiliyor. Bu bir açık mı yoksa normal birşey mi siz karar verin. Facebook konuyla ilgili açıklamasında bu durumun telefondan ekran görüntüsü almaktan farklı değil.

Nasıl yapılır?

Hikaye açıkken ekranda sağ tıkla inceleme ya da Inspect Element deyin

Bu tıkladığınız yerin kaynak kodlarını karşınıza çıkaracaktır.

Açılan pencerede Network sekmesine tıklayın.

Bu sekmede açılan alt kısımdan img sekmesine tıklayın.

name yazın yerin altında fotoğrafların bağlantıları yer alacaktır.

Fotoğraf bağlantılarına tıkladığınız zaman hemen yan kısımda fotoğrafın kendisi de görülecektir. Bu fotoğrafa sağ tıklayarak indirmeniz mümkün. Hem de kaynaktan ve doğrudan.

Bunun için gerekli olan şeyler fotoğrafını almak istediğiniz gizli bir profili takip eden birisi. Zaten bu profil sizi takip etmiyorsa siz de onun takip ettiği birine kendinizi takip ettirin. Bu şekilde her türlü gizli hikayesine erişmeniz mümkün oluyor.

İşin ilginç tarafı ise bu bağlantıyı aldığınız zaman 1 günden çok daha uzun süre kullanabilmeniz. Hikaye 24 saat içinde silinse bile bu aldığınız bağlantıda daha uzun süre var oluyor.