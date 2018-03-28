Instagram Hesabını Çalınmaya Karşı Koruma

Özellikle çok popüler olan Instagram hesaplarını mutlaka korumalısınız çünkü bu hesaplar hackerların hedefi haline gelebiliyor. Bu yazımızda sizlere Instagram hesabınızı çalınmalara karşı nasıl koruma altına alırsınız konusundan bahsedeceğiz ve hesabın çalınması imkansız hale gelecektir.

Karmaşık bir parola kullansanız bile bu parala bulunabilir zira kayıtlı e-posta hesabınız çalınırsa Instagram hesabınızın elinizden alınması mümkündür. Peki bunu nasıl engelleyeceksiniz? İki adımda doğrulama ile Instagram hesabınızı maksimum güvenliğe alabilirsiniz.

Instagram hesabınıza girin. Profilinizden ayarlara tıklayın. İki faktörülü kimlik doğrulaması seçeneğine tıklayın. Güvenlik kodu gereksin seçeneğini seçin.

Bu işlem Instagram hesabınıza girerken cep telefonunuza bir mesaj gönderilmesini sağlayacak. Bu şifreyi hesaba giriş yaparken girmek zorundasınız. Cep telefonunuza erişim olmadığı için yabancı kişi asla hesabınıza erişemez.