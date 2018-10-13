Instagram Hesabım Çaındı Ne Yapmalıyım?

Instagram, dünyanın en çok kullanılan multimedya sosyal medya sitesi, hesabınız çalıntı ya da e-posta erişiminiz yok mu? Kısaca hesabınıza ne yaptıysanız erişemiyor musunuz? Sizlere hesabınızı geri almak için bir yöntemden bahsedeceğiz. Aşağıdaki adımları uygulayın.

Android üzerinden Instagram hesabını geri alma

Android cihazınızdan Instagram uygulamasını açın.

Giriş yapmak için yardım al butonuna tıklayın.

Burada hesabınızı belirlemek için e-posta telefon kullanmanız gerekiyor.

3 farklı hesap kurtarma yani şifre alma yönteminden birini seçebilirsiniz.

e-posta erişiminiz olmadığına göre diğer seçenekleri kullanmalısınız.

Telefon numaranızı kaydettiyseniz buradan şifrenizi talep edebilirsiniz.

Ya da Facebook bağlantınız varsa buradan giriş yapabilirsiniz.

Hiç biri işe yaramadı mı? Daha fazla yardıma ihtiyacım var seçeneğiyle hesabınızı kurtarmak için diğer adımları takip etmeniz gerekiyor.

iOS üzerinden Instagram hesabını geri alma

iOS’da uygulama içinden şifremi unuttum ve daha fazla yardımıma mı ihtiyacın var seçeneğinden yukarıda olduğu gibi seçenekleri takip edin.

Bu aşamalardan sonra güvenli e-postanızı doğru seçin çünkü buraya mail gelecek.

Kimliğinizi nasıl kanıtlıyorsunuz?

Yukarıdaki aşamalardan sonra Instagram sizlere bir posta atacak. Burada sizlere bir kod verecek. Bu kodu boş bir kağıda yazıp fotoğrafını çekmenizi ve onlara göndermenizi isteyecek. Bu aşamadan sonra hesabınızı kurtarmanız için sizlere şifre değiştirme bağlantısı gelecektir. Hızlı bir şekilde e-posta ve şifrenizi değiştirmelisiniz.