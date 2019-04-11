Instagram Grup Sohbeti Nasıl Yapılır?

Instagram mesajlaşma uygulaması Direct için grup oluşturma ve grup sohbetleri nasıl yapılır sizlere kısaca anlatmak istedik. Bilmeniz gereken işlem diğer mesajlaşma uygulamalarıyla benzer ama biraz daha detaylı ve sadece sizinle birlikte 15 kişi bu gruba dahil edilebilir aksi halde çalışmayacak ya da grup oluşmayacaktır.

Uygulamayı açın ve mesajlar kısmına geçin.

Bu kısımda sağ üst tarafta görebileceğiniz + butonuna tıklayın.

Karşınıza ekleyebileceğiniz kişiler gelecek.

Gruba eklemek istediğiniz kişileri seçin.

14 kişi ekleyin.

Grup en fazla 15 kişiyi desteklemekte.

Ardından bir mesaj ekleyip göndermeniz gerekiyor.

Gruplar mesajsız başlamıyor.

Sohbet ismini ve diğer bilgileri üst kısımda “i” harfinden değiştirmek ve görmek mümkündür. Bu kısımdan değişikliklerinizi yapabilirsiniz. Kişi sayısının sınırlı olması daha iyi alternatiflerinizin olması maalesef bu özelliği pek çekici yapmıyor. Whatsapp Facebook gibi alternatiflerin daha fazla özelliği bulunuyor.