Instagram Gizli Beğeni Nedir?

Instagram yeni bir özellik üzerinde uzun zamandır çalışıyor. Bu özelliğe gizli beğeni deniliyor. İlginç özellik beğenileri gösterip gizlemekle ilgili. Detayları vereceğiz. Özelliğin çıkıp çıkmayacağıyla ilgili kesin bir bilgi yok çünkü bir Instagram yetkilisi özellikle ilgili üzerinde düşünüldüğü şeklinde yorum yaptı.

Gizli beğeni nedir?

Eğer isterseniz paylaşımlarınıza gelecek beğenileri sadece siz görebileceksiniz. Başkası hangi paylaşımın kaç tane beğeni aldığını göremeyecek. Sadece paylaşımın sahibi görebilecek. Bu sayede insanların beğeni konusunda birbiriyle rekabete girmesini hatta beğeni için hile kullanmalarını istemiyor.

İnsanlar beğeni için inanılmaz bir rekabete girmiş durumda. Bir paylaşım ne kadar çok beğeni alırsa o kadar kaliteli olarak algılanmaya başladı. Bu nedenle insanların kendileri kanıtlamak için en çok beğeniyi almaları ve başkalarına da bunu göstermeleri gerekiyor.

Instagram böyle bir rekabeti istemiyor. Bu nedenle gizli beğeni özelliği üzerinde çalışıyor.

Bilinmeyen bazı şeyler var. Bu herkesin zorlanacağı bir özellik mi olacak yoksa gizli beğeniyi kullanmak kişilere mi bırakılacak? Ya da özellik bir paylaşım için ayrıca mı uygulanacak?