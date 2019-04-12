Instagram, Facebook, Messenger Kullanamayacak Telefonlar

Facebook’un sahip olduğu uygulamalar, Facebook, Messenger, Instagram uygulamaları bazı telefonlarda artık olmayacak. Şirket bu uygulamalar için bazı telefonlarda desteğini keseceğini duyurdu. Artık aşağıda belirtilen işletim sistemi ve bu işletim sistemini kullanan cihazlarda kullanamayacaklar.

Windows 10 mobil işletim sistemini kullanan cihazlar, dünya üzerinde sayısı oldukça azaldığı için bir çok uygulama geliştirici desteklerini çekiyor. Facebook’ta konuyla ilgili son açıklamayı yapan şirketlerden biri. Artık Windows 10 mobil işletim sisteminde Facebook, messenger ve instagram kullanamayacaksınız.

Bu ay sonunda yani 30 Nisan 2019 tarihinde Windows 10 mobil işletim sistemi kullanan cihazlar artık bu uygulamaları kullanamayacak. Kısa süre kala eğer bu uygulamalar sizin için oldukça popüler ise ve hala kullanmayı düşünüyorsanız kendinize yeni bir telefon alsanız iyi olur. 30 Nisan günü Windows 10 mobil marketlerden uygulamalar kaldırılacak. Facebook bunun için bir açıklama yaptı. Uygulama kaldırılacak ama telefonunuzda hala durabilir lakin güncelleme desteği almayacak yeni özellikler gelmeye başladıkça uygulamalar kullanılamaz duruma gelecek.

Siz Windows 10 mobil kullanıyor musunuz? Kullanıyorsanız bu haberden sonra telefonunuzu değiştirmek zorunda kalacak mısınız? Nasıl bir yol izleyeceksiniz?