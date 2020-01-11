Instagram Bilinmeyen Hata Oluştu Sorunu

Instagram’da kimi zaman hatalar görülebiliyor. Bu hatalara çözüm bulmak için burdayız. Instagram’da bilinmeyen hata oluştu hatası nasıl çözülür sebepleri nelerdir kısaca bir göz atalım. Yazının bu kısmından sonra Instagram’ın hata vermesine sebep olabilecek bir kaç sorunu sizler için listeyeceğiz.

İnternet bağlantısı

Instagram’ın bu hatayı vermesinin en basit nedenlerinden birisi bağlantınızda sıkıntı olması. Wifi ya da mobil bağlantınız sağlıklı değilse Instagram’a bağlanmak istediğiniz zaman Bilinmeyen hata oluştu hatası verilebilir. Bunu önlemek için bağlantınızın sağlıklı olduğundan emin olun.

Yeni sürüm

Instagram güncel değilse bu hatayı alabilirsiniz. Çoğu zaman eski sürümler de çalışır ama üzerinden çok geçtiğinde ya da uygulamaya yeni özellikler eklendiğinde ve bu özellikler gerekliyse mutlaka güncelleme yapmalısınız. Yoksa Instagram’da sıkıntı yaşarsınız.

Güncel tarihler

Eski telefonlarda sıklıkla görülen tarih ve saat bozulması bir çok uygulamanın düzgün çalışmamasına neden olabilir. Bunlardan birisi de Instagram’dır. Bildiğiniz gibi Instagram çevrimiçi bir servis ve herkes herşeyi aynı zamanda görüyor. Instagram’ın düzgün çalışması için sizden tarih ve saat istiyor. Instagram bu tür bir hata veriyorsa telefonunuzun tarihini ve saatini kontrol ediniz.

Verileri temizleme

Son olarak sorununuza çözüm bulabilecek bir başka adım Instagram uygulamasının verilerini temizlemek. Android’de bunun için ayarlardan uygulamalara gidip Instagram’ı bulabilir ve verileri temizleyebilirsiniz. iPhone tarafından böyle bir özellik yok. Bunu yapmak için Instagram uygulamasını kaldırıp tekrar kurmanız gerekiyor.