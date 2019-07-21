Instagram Beğenilerim Görünmüyor

Instagram’da beğenilmek ve bunu bütün dünyaya göstermek son zamanlarda bir çok insanın derdi oldu. Hatta parayla beğeni satanlar bile var ve bu artık bir ticaret haline geldi. Peki bir paylaşımınızın 10000 kişi tarafından beğenilmesi sizin için ne kadar önemli?

Instagram beğenileri gizleniyor

Yakın zaman içinde hiç bir paylaşımın beğeni ve izlenmesini göremeyeceksiniz. Instagram daha önce böyle bir güncelleme yapacağını açıklamıştı ve artık o güncellemenin test edilme süreci de başladı.

Avustralya, Brezilya, Kanada, İrlanda, İtalya, Japonya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde belirli kullanıcılar üzerinde test işlemi başladı ve eskiden beğenilme istatistiklerinin herkes tarafından görülebildiği ama yeni güncelleme geldikten sonra bu istatistiklerin kaldığını gösteren paylaşımlar var.

Güncelleme şimdilik bize gelmedi. Bu ülkelerde yine belirli kişilere geldi. Güncellemenin amacı ise beğeni sayısına değil içeriğine odaklanmak. Yine paylaşımın sahibi paylaşımın istatistiklerini görebilecek. Bakalım ülkemize ne zaman gelecek. Siz şimdiden hazırlanın.