İnmeyen Torrent Dosyaları Nasıl İndirilir?

Bazı torrent dosyalarını torrente yapıştırdığınız halde inmez ve eşler aranıyor ya da eşlere bağlanıyor uyarısı verir. Peki, bu durumlarda indirme yapmaktan vaz mı geçeceğiz? Elbette hayır. Bunun da bir yöntemi var.

İnmeyen torrentlere yapılması gereken şudur. İzleyiciler yani diğer bir adıyla tracker eklenerek torrentlerin inmesi sağlanabilir. Tracker yani izleyicileri değiştirdiğimiz zaman torrent inmeye başlayacaktır.

Peki, trackerleri nasıl değiştiririz?

Trackerleri değiştirmek için alt kısımda görselde de işaretlediğim kısımdaki sekmelerden izleyiciler yazan kısma tıklayın.

İzleyiciler sekmesini açtıktan sonra izleyicilerin yanındaki boş alana sağ tıklayın. İzleyici ekle deyin.

İnternetteki güncel izleyicilerden istediğinizi yapıştırın. İzleyiciler arasında birer satır boşluk olmasına dikkat edin.

Anlattığım şekilde izleyici ekleyebilir ve inmeyen torrentlerinizin inmesine yardımcı olabilirsiniz.