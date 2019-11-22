Huawei’nin Honor 9X Modeli Özellikleri ve Fiyat

Huawei piyasayı domine etmeye devam ediyor. Bir çok telefonu bulunan şirket Mayıs ayında bir yenisi olan Honor 9X’i tanıtmıştı. Bu telefon şimdi ülkemizde de satışa çıkıyor. Peki Honor 9X almaya değer mi? Özellikleri neler ve fiyat ne kadar? Gelin teknik detayları birlikte inceleyelim.

Honor 9X

Orta segmentte yer alacak olan cihazın Teknik özelliklerini maddeler halinde listeliyoruz;

Kirin 710F işlemci

Ram 4 Gb

Dahili depolama 128 Gb

Ekran özellikleri 6,59 inç ve fhd+

Yüksek ekran kasa oranı

Açılır kapanır ön kamera 16 MP

Arka kamera 48 MP ana kamera

Batarya 4000 mAh

Android 9 ile kutudan çıkıyor

Bu teknik özelliklere sahip bir cihazın fiyatını tahmin edebiliyor musunuz? Cihaza genel olarak baktığımız zaman orta segment olduğu anlaşılıyor ama tasarımsal olarak üst segment telefonlara göz kırpıyor. Teknik özellikler çok önemli değil ben zaten basit oyunlar oynarım çok fazla detaylı işlem yapmam diyorsanız alınabilecek bu özellikteki Honor 9X 2700 TL olarak karşımıza çıkıyor.