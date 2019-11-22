Huawei’nin Honor 9X Modeli Özellikleri ve Fiyat

Huawei piyasayı domine etmeye devam ediyor. Bir çok telefonu bulunan şirket Mayıs ayında bir yenisi olan Honor 9X’i tanıtmıştı. Bu telefon şimdi ülkemizde de satışa çıkıyor. Peki Honor 9X almaya değer mi? Özellikleri neler ve fiyat ne kadar? Gelin teknik detayları birlikte inceleyelim.
Honor 9X
Orta segmentte yer alacak olan cihazın Teknik özelliklerini maddeler halinde listeliyoruz;
- Kirin 710F işlemci
- Ram 4 Gb
- Dahili depolama 128 Gb
- Ekran özellikleri 6,59 inç ve fhd+
- Yüksek ekran kasa oranı
- Açılır kapanır ön kamera 16 MP
- Arka kamera 48 MP ana kamera
- Batarya 4000 mAh
- Android 9 ile kutudan çıkıyor
Bu teknik özelliklere sahip bir cihazın fiyatını tahmin edebiliyor musunuz? Cihaza genel olarak baktığımız zaman orta segment olduğu anlaşılıyor ama tasarımsal olarak üst segment telefonlara göz kırpıyor. Teknik özellikler çok önemli değil ben zaten basit oyunlar oynarım çok fazla detaylı işlem yapmam diyorsanız alınabilecek bu özellikteki Honor 9X 2700 TL olarak karşımıza çıkıyor.
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