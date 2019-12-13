Huawei P40 Lite Teknik Özellikleri

Daha tanıtılmadı ama ortaya atılan iddialar Huawei’nin yeni amiral gemisiyle çıkacak olan uygun fiyatlı modeli Huawei P40 Lite’ın özelliklerini ortaya koyuyor. Elbette Huawei P40 Pro’nun özellikleri daha çok merak ediliyor ama telefona çok fazla bütçe ayırmak istemeyenler Lite modelini bekliyor. İşte Huawei P40 Lite’ın teknik özellikleri.

Huawei P40 Lite teknik özellikler

Ekran: 6.4 İnç, 1080×2310 piksel çözünürlük

İşlemci: Kirin 810 işlemci

Ram: 8 Gb farklı ram seçeneği de sunulabilir.

Dahili depolama: 128 Gb Dahili. Farklı depolama seçenekleri de sunulabilir.

Kamera özellikleri: Ön kamera 16MP f/2.0 arka kamera 48 Megapiksel f/1.8 ana kameraya, 8 Megapiksel f/2.4 ultra geniş açılı ve 2 Megapiksel f/2.4 makro kamera, 2 Megapiksel derinlik algılama

Pil: 4200mAh ve 40W hızlı şarj desteği.

Özelliklere baktığımız zaman Nova 6 SE ile benzer olduğunu görüyoruz. İddialara göre telefon Noba 6 SE’nin isminin değiştirilmiş hali olarak karşımıza çıkacak. Bu açıdan özellikler ortaya daha rahat konabildi. Huawei’nin bu özelliklerde çok fazla değişiklik yapması beklenmiyor.

Her şey bir yana özellikle Huawei P40 Pro bekleniyor.