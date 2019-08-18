Huawei P Smart Pro Özellikleri

Huawei, yeni bir cihazı piyasaya sürecek. Daha hakkında herhangi bir bilgi bulunmayan telefonun özellikleri internete sızdı. Huawei bu cihazı ne zaman piyasaya sürecek ya da özellikleri değişecek mi bilinmiyor.
Huawei P Smart Pro
Yeni cihaz özellikleri aşağıdaki gibi, bilinen özellikler şu şekilde
- 6.5 inç ekran
- 4gb ram
- 64gb depolama alanı
- Parmak izi sensörü
Şimdilik bilinenler bu kadar olsa da teknik donanımla ilgili herhangi bir bilgi yok. Örneğin hangi işlemci kullanılacak, ekran çözünürlüğü ne olacak?
Huawei P Smart Pro cihazı kutusundan hazır olarak Android 9 işletim sistemi ile çıkacak. İşlemcisiyle ileri düzey bir cihaz olursa Android Q güncellemesini de yakın zaman içinde alır.
Huawei P Smart Pro ile ilgili bilinmeyen bir başka detayda fiyatı ama tahmin etmek güç değil 1700 TL olan Huawei P Smart telefonundan biraz daha pahalı olacağı kesin. Ülkemizde çıkarsa bu telefonun 2500 TL bandından satılması bekleniyor.
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