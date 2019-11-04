Huawei P Smart 2020 Özellikleri

Huawei daha önce özellikle ülkemizde en çok satan cihazlarından birisi olan P Smart serisinin yeni üyesini geliştiriyor. Huawei P Smart 2020’nin teknik özellikleri de internete sızdı. Resimlerle birlikte teknik özellikleri sizler için derledik.

Huawei P Smart 2020 teknik özellikler

Bir çok cihazı internete sızan şirketin P Smart 2020 modelinin görselleri ve teknik özellikleri de internete sızdı. Teknik özellikleri inceleyecek olursak;

Siyah, Mavi, Yeşil tonlarda renk seçenekleri

2400x1080P Ekran çözünürlüğü, 6,3 inç, oled

4, 6 ve 8 Gb ram seçenekleri.

Bununla birlikte 64 ve 128 Gb depolama alanı seçenekleri

İşlemci belli değil. 2.2GHZ 8 çekirdekli bir işlemci kullanılacak.

Ön kamera 16MP çözünürlükte, arka kısımda 48, 8 ve 2 MP 3 lü kamera seti bulunuyor.

Bataryaya baktığımız zaman 3900 mAh kapasiteli bir batarya kullanılacak.

Bu özelliklere sahip cihaz Android 9 ile piyasaya çıkacak. Cihazın ilk olarak nerede piyasaya çıkacağı bilinmiyor. Ayrıca fiyat olarak da ne düzeyde olacağıyla iglili ilgili bilgi yok. Bununla beraber ülkemizde satılırsa 2000 TL civarında olması bekleniyor.