Huawei Mate 30 Pro Özellikleri ve Fiyatı Nedir?

Uzun zamandır tanıtılması beklenen Huawei’nin efsane modeli sonunda tanıtıldı. Telefonun tanıtılmadan eskidiğini söylemek doğru olur ama yine de oldukça ilgi çeken bir telefon oldu. Bu yazıda Huawei Mate 30 Pro modeliyle ilgili her türlü bilgiyi alabileceksiniz.

Huawei Mate 30 Pro

Bu efsane telefonun özelliklerini mi merak ediyorsunuz hemen sizler için anlaşılır bir liste yapıyoruz.

Ön ve arka kısım camdan oluşuyor ve Gogirilla Glass 6 ile korunuyor.

Telefon suya ve toza karşı dayanıklı bir yapıya sahip ve sertifikası da var.

Neredeyse 200gr olan telefonun diğer fiziksel ölçüleri 158.1 x 73.1 x 8.8 mm

Telefonda sadece güç tuşu var. Başka bir düğme yok. Peki sesi nasıl açacaksınız? Ses açma ve kısma için ekranın kenarında bir alan oluşturulmuş ve dokunmatik.

Çentikli ekran. 6,53inç, 2K+ çözünürlük, OLED, 409PPI, HDR 10 desteği

Kirin 990 işlemci. 2 adet 2.86 GHz Cortex-A76, 2 adet 2.36 GHz Cortex-A76, 4 adet 1.95 GHz Cortex-A55

Grafik işlemciye baktığımız zaman Mali-G76 MP16

8Gb ram

UFS 3 teknolojisiyle 256 ve 512 Gb depolama seçenekleri

40MP ana kamera, ultra geniş açı ve 3D ToF kamera, f/1.6 diyafram açıklığı, 8 Megapiksel telefoto, 45 kat yakınlaştırma imkanı.

kamera, diyafram açıklığı, Ön tarafta çift kamera, 32MP ana kamera ve 3D tof kamera

4500mAh batarya, 40W hızlı şarj, 27W kablosuz şarj

Wifi 6, Bluetooth 5 ve 5G bağlantı imkanı

Android 10 ile kutudan çıkacak ve Emui 10 arayüzünü kullanacak.

Huawei Mate 30 Pro kaç para?

256Gb modeli 1099€

5G olan model 1199€

Oldukça pahalı öyle değil mi? Ülkemiz için ise telefonun fiyatıyla ilgili şimdilik bilgi yok.