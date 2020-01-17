Huawei Marka Telefonlarda Ekran Zaman Aşımı Ayarları

Huawei, son zamanlarda gündemden düşmeyen bir telefon markası. Siz de bir Huawei marka telefonsa sahipseniz bu telefonda ekran zaman aşımı ayarlarını nasıl yapacağınızı sizlerle paylaşacağız. Peki ekran zaman aşımını neden değiştirmelisiniz? Örneğin ekran ışığının siz dokunmadan sık sık kapanmasını istemiyorsanız süresini arttırabilirsiniz. Ya da enerji tasarrufu için ekran zaman aşımı süresini kısmak isteyebilirsiniz. Bu sayede ekranınız daha çabuk kararacak ve pilden tasarruf etmiş olacaksınız. Bunun gibi sebeplerden Huawei modellerde ekran zaman aşımı süresini kısaltmak istiyorsanız aşağıdaki adımları takip ediniz.

Huawei ekran zaman aşımı ayarları

Ayarlar kısmını açın. Ekrana tıklayın. Bazı Huawei modellerinde ekran zaman aşımı bazı modellerde ise uyku adı altında ayarlara girin. Buradan süre seçimi yapınız.

Güç tasarrufu modu sorunu

Bazı kullanıcıların yaşadığı ekran süresini tamamen kapatamama yani ışığın sürekli yanmasını sağlayamama sorunu yaşıyorsanız bunun muhtemelen güç tasarrufundan kaynaklandığını hatırlatalım. Güç tasarrufu kısmını kontrol ediniz.

Smart Stay

Ekran zaman aşımı yani ekran ışığının yanması konusunda Huawei’de Smart Stay isminde bir özelliği de kullanabilirsiniz. Bu özellik bazı farklı marka telefonlarda olduğu gibi ekrana baktığınız sürece ekranı açık tutuyor. Ekrandan gözünüzü çevirirseniz ekran kapanıyor. Işığın sürekli açık kalmasını istiyorsanız bu özelliği daha kullanışlı bulabilirsiniz.