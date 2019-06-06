Huawei Kullanıcıları, Yeni İşletim Sisteminiz Böyle Görünüyor

Huawei’nin Amerika ile yaşadığı problemler neticesinde telefonla ilgili tüm şirketlerin ona sırtını dönmesi neticesinde yedek plan üreten şirket kendi işletim sistemini geliştiriyor. Daha önce ismi ortaya çıkan Huawei’nin işletim sisteminin şimdi ise görüntüleri internete sızdı. Geliştirme aşamasında olan mobil işletim sistemi hakkında bilgiler şu şekilde;

Huawei’nin işletim sisteminin adı ne?

İlk başta Hongmeng OS ismiyle anılan işletim sisteminin daha sonra ismi tekrar değiştirilmiş. Bunun sebebi ilk bulunan isim Çin’e uygun olsa da global olarak insanların hoşuna gitmeyeceği düşünülmüş ve herkese hitap edecek bir isim tercih edilmiş ARK OS…

ARK OS nasıl görünüyor?

Huawei yeni mobil işletim sisteminin uygulama mağazasında bir uygulama sayfası, uygulamanın telefonda uygulamalar içinde görünümü ve ayarlar kısmı görülüyor.

İngilizce görülen işletim sisteminin tasarım olarak önemli bir yol kat etmesi şart. Siz de bir kontrol edebilirsiniz.