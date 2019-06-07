Haziran 2019 Güncelleme Alacak Samsung Modelleri

Android genel manada güncelleme konusunda kötü bir işletim sistemi olsa da şirketler kendileri bu durumu daha iyi hale getirebilir. En sık güncelleme alan markalardan biri de Samsung. Samsung sık sık güncelleme yayınlıyor ve bu ay yani Haziran 2019 ‘da güncellenecek Samsung modelleri de belli oldu.

Bu Samsung cihazlara sahipseniz, şirketin yaptığı açıklamaya göre Haziran sonuna kadar güncelleme alacaksınız.

Galaxy Tab S4

Galaxy M10

Galaxy M20

Galaxy J20 Pro

Galaxy J7 Core

Galaxy A8+ 2018

Yukarıda listelenen Samsung telefonlar Haziran 2019’da Android 9 güncellemesini alacak.

Listeye baktığımız zaman orta segment cihazların Android 9’a yükseltilmesi oldukça önemli. Hatta sırf bu yüzden satışların attığına bile inanabilirsiniz. Şirketlerin bu neden güncellemeye önem vermeleri gerekiyor. En sık güncelleme alan, eski modelleri bile en üst işletim sistemine yükselten telefon üreticilerinin satışlarının yükselmesi alışılmış bir durum.