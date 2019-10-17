Hangisini Seçersiniz Android Mi Harmony OS Mu?

Huawei’den ilginç bir özellik yakın zaman içinde gelecek. Bu özelliğin kullanıcılar için oldukça önemli olduğunu ve başka markalarında aynı yöntemi ileriki zamanlarda kullanabileceğini düşünüyoruz. İşte Huawei’nin yakın zaman içinde hayatımıza girmesini planladığı yeni özelliği…

Android Mi Harmony OS Mu?

Yeni aldığınız telefonu ilk kurarken size bu soru sorulsaydı daha iyi olmaz mıydı? Huawei gelecekteki telefonlarında 2 farklı işletim sistemini ön yükleme seçeneğine eklemeyi planlıyor. Daha basit bir şekilde anlatacak olursak, telefonu yeni aldığınızda ve ilk açtığınızda Android’in ya da iOS’un kurulması gerekiyor. Kurulum adımlarını tamamladıktan sonra cihaz açılıyor. Artık Huawei modellerinin yanında Androidle birlikte HamonyOS ‘da yer alacak.

Telefonunuzu ilk açtığınızda size hangi işletim sistemini kurmak istersiniz diye soracak. Tercihe göre seçim yapıp farklı bir işletim sisteminden devam edebileceksiniz. Daha sonra fikrinizi değiştirdiğiniz zaman, yüksek ihtimal fabrika ayarlarına geri döndüğünüzde tekrar bir seçim yapma hakkınız olacak.

Bilgisayarlarda bu özellik yıllardır var biliyorsunuz. Bilgisayarınıza iki farklı işletim sistemi yükleyerek dilediğiniz zaman değişiklik yapabiliyorsunuz.