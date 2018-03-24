Hangi Xiaomi Modelleri Mini 9.5 Gğncellemesinden Alacak?

Xiaomi geçtiğimiz aylarda bazı cihazlar için Android 8 gğncellemesinden Miui 9.3 ile sunmuştu ama global olarak bu güncelleme kimseyi memnun etmedi. Stabil olmasına rağmen hatalarla karşılaşan kullanıcılar uzun zamandır yeni bir güncelleme bekliyor. Çin yeni yılına denk gelen bu güncellemenin gelmesi bu nedenle de çok uzun sürdü. Şimdi yeni güncelleme duyurusu yapıldı.

Yeni güncellemede dikkat çeken husus Miui 9.5 güncellemesi Android 8 değil 7 üzerinden yapılacak. Yani Android 8 olan cihazlarınız yeniden 7’ye düşecek. En azından şimdilik bilgi bu şekilde.

Peki Xiaomi cihazlardan hangileri Miui 9.5 güncellemesini alacak?

Mart sonu: Redmi Note 3 Special Edition, Redmi Note 3 Qualcomm, Redmi Note 4 Qualcomm/Redmi Note 4X, Mi Max, Mi Max Prime, Redmi 3S, Redmi 4 Prime, Redmi 4A ve Redmi Note 4 MTK

Nisan başı: Redmi Note 5A Prime/Redmi Y1, Redmi Note 5A/Redmi Y1 Lite, Redmi 5A, Redmi 5 Plus, Redmi Note 5, Redmi 5, Mi Max 2, Mi 5, Redmi 4X, Mi 6 ve Mi MIX 2

Nisan ortası: Mi Note 2, Mi 5s, Mi MIX, Mi Note 3, Mi 5s Plus, Redmi Note 2, Redmi 3, Redmi 4, Mi 3, Mi 4