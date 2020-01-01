Hangi Windows 10 Sürümü Daha İyi?

Windows 10’un şimdilik 3 farklı sürümü bulunuyor. Windows 10 Home, Windows 10 S, Windows 10 Pro olarak adlandırılabilecek bu üç sürüm arasında ne gibi farklar var? Fiyatları neden farklı? Gelin birlikte göz atalım.

Windows 10 S nedir?

Bilgisayarında çok fazla programa ihtiyaç duymayan, günlük basit kullanıcılara hitap eden ya da özellikle öğrencilere hitap eden bir sürüm / mod olarak bilinir. Sadece Microsoft Store üzerinden uygulama indirilir. Herhangi bir program kurulamaz. Sadece Edge tarayıcısı kullanılır ve sadece yine Microsoft’un kendi programlarından yararlanılır. Bu şekilde kısıtlı bir moddur. Bu yüzden tercih edilmez. Ayarlarınızı düzenleyerek Windows 10 S sürümünden Windows 10 Home sürümüne geçebilirsiniz ama bir daha geri dönemezsiniz.

Bilgisayarınızla her şeyi yapabilirsiniz değil mi? Ama Home sürümüne göre Windows 10 Pro sürümünde daha fazla şey yapabilirsiniz. Home sürümü genellikle bilgisayarı internette gezinmek, mail okumak, film izlemek için kullanan kişilere ev kullanıcılarına hitap eder. Bu kişi zaten ek bir özelliğe ihtiyaç duymayacağı için Home sürümü onun için yeterlidir. Peki Windows 10 Pro sürümün farkları nelerdir?

Neden Windows 10 Pro satın almalıyım?

Eğer aşağıdaki özelliklere ihtyacınız varsa Windows 10’un pro sürümünü satın almanız gerekiyor;

BitLocker Cihaz Şifrelemesi Windows Bilgi Koruması (WIP) Mobil Cihaz Yönetimi Grup İlkesi Hyper-V Sunucu Sanallaştırma Teknolojisi Azure ile Enterprise State Roaming İş İçin Microsoft Store Atanan Erişim Dinamik Hazırlama İş İçin Windows Update Bilgi Noktası Modu (Kiosk) Kurulumu Active Directory Desteği Azure Active Directory Desteği

Eğer bu özelliklerin ne olduğu hakkında en ufak bir fikriniz yoksa, gerçekten Windows 10 Pro satın almanıza gerek yok çünkü diğer özellikler Windows 10 Home ile aynı. Fiyat olarak ikisi arasında 600₺ fark bulunuyor. Siz karar verin.