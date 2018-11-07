Hangi Telefonu Almalıyım? Huawei Mate 10 vs Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 ve Pro modeli temelde kardeş olsalarda aralarındaki farkları sizlere bu yazıyla aktarmaya çalışacağız. Küçük detaylara dikkat edenler için ikisi arasında kaldığınız zaman hangisini almaya karar vereceğiniz konusunda size yardımcı olacaktır. İşte birbirinden üstün yönleri ve fiyatlar;

Ekran Özellikleri

Cihazların ekran boyutu hemen hemen aynı Pro model 0,1 inç daha büyük. Bunun yanında Mate 10 ekran gövde oranı olarak daha iyi. Mate 10 QHD ekrana sahip ama Pro model bu konuda da 1 adım önde ve FHD+ ekrana sahip. Bununla birlikte Mate 10’un ekran açısından üstün yanı 499PPI yoğunluk sunması. Pro model 402’de kalıyor.

Ram

Pro model 6 Gb rame sahipken Mate 10 4 gb ram sunuyor.

Depolama

Mate 10 64Gb dahili depolamaya sahipken Pro model bunun iki katına sahip

Batarya

İkisinin de bataryası aynı, 4000mAh. İkisinin de bataryası değişmiyor.

Kamera

İkisi de ana kamera olarak 12MP çözünürlük sunuyor. İkinci kamera ise 20MP. Diğer bütün kamera özellikleri %95 oranında aynı. Deneyim olarak fark yaratmayacaktır.

İşlemci

Mate 10 pro ve Mate 10 modelleri işlemci bakımından da farklı değiller. İşlemci açısından telefonu değerlendirenler ikisinin de Kirin 970 kullandığını bilmeli.

Antutu Sonuçları

Peki işlemciler aynı neden antutu puanları farklı diye soranlar için, Pro modelin antutu sonuçlarının çok az daha yüksek çıkmasının nedeni ram, piksel yoğunluğunun düşük olmasına rağmen ekranın küçük bir miktar daha büyük olmasına ve OLED olmasına bağlıyorum. Diğerinde IPS erkan movcut.

AnTuTu Puanı (v6) 178.500 Puan / Pro 175.400 Puan

AnTuTu Puanı (v7) 217.000 Puan / Pro 210.700 Puan

Tasarım

Fiziksel olarak çok az fark var. Pro model daha hafif ve daha küçük boyutlarda. Diğerinden biraz uzun olsa da kalınlık ve genişlik daha düşük.

Fiyat

Mate 10 fiyatları ülkemizde yok diyebiliriz. Onun yerine daha düşük özellikli Lite model satılıyor. 2000 TL civarı bu tarihte bulunabilir.

Pro model ise 3600 TL civarında satlıyor. Şimdi bu yazının yayınlandığı tarihte siz hangisini alırsınız yukarıdan karar verebilirsiniz.