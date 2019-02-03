Hangi Telefonlar Android Pie Güncellemesini Alacak?

Yakın zaman içinde güncellenecek Androidli cihazların kesin listesi hazır. Android’in son sürümü Android 9 Pie için telefon üreticileri güncelleme tarihlerini verdi. Elbette listede yer almayıp güncelleme alacak, daha sonradan güncelleme yapılacak cihazlar vardır. Bunlar şimdilik belli değil. Peki güncellemesi kesinleşen telefonlar hangileri?
- Galaxy S8 15 Şubat 2019
- Galaxy S8+ 15 Şubat 2019
- LG G7 ThinQ
- LG V30
- LG V20
- LG G6
- Huawei P10
- Huawei Mate 10
- Honor 9
- Honor View 10
- Huawei Mate 9
- Huawei P20
- Huawei P20 Pro
- Huawei P20 Lite
- Moto Z3
- Moto Z3 Play
- Moto Z2 Force
- Moto Z2 Play
- Moto X4
- Moto G6 Plus
- Moto G6
- Moto G6 Play
- General Mobile GM 8
- HTC U12+
- HTC U11
- HTC U11+
- HTC U11 Life (Android One versiyonu)
- Xperia XZ2
- Xperia XZ2 Premium
- Sony Xperia XZ2 Compact
- Xperia XZ Premium
- Xperia XZ1
- Xperia XZ1 CompactG
- Google Pixel XL
- Google Pixel
- Google Pixel 2
- Google Pixel 2 XL
- Galaxy A6
- Galaxy A6+
- Galaxy A7 (2018)
- Galaxy A8+ (2018)
- Galaxy A9 (2018)
- Galaxy J2 Core
- Galaxy J4
- Galaxy J4+
- Galaxy J6
- Galaxy J6+
Listede kesinlik kazanmış bununla ilgili açıklama yapmış şirketlerin telefonları bulunmakta olup güncellemeyi resmi olarak duyurmamış ama güncelleme yapılacağına kesin gözüyle bakılan markalar yok. Örneğin Xiaomi.
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