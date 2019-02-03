Hangi Telefonlar Android Pie Güncellemesini Alacak?

Yakın zaman içinde güncellenecek Androidli cihazların kesin listesi hazır. Android’in son sürümü Android 9 Pie için telefon üreticileri güncelleme tarihlerini verdi. Elbette listede yer almayıp güncelleme alacak, daha sonradan güncelleme yapılacak cihazlar vardır. Bunlar şimdilik belli değil. Peki güncellemesi kesinleşen telefonlar hangileri?

Galaxy S8 15 Şubat 2019

Galaxy S8+ 15 Şubat 2019

LG G7 ThinQ

LG V30

LG V20

LG G6

Huawei P10

Huawei Mate 10

Honor 9

Honor View 10

Huawei Mate 9

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei P20 Lite

Moto Z3

Moto Z3 Play

Moto Z2 Force

Moto Z2 Play

Moto X4

Moto G6 Plus

Moto G6

Moto G6 Play

General Mobile GM 8

HTC U12+

HTC U11

HTC U11+

HTC U11 Life (Android One versiyonu)

Xperia XZ2

Xperia XZ2 Premium

Sony Xperia XZ2 Compact

Xperia XZ Premium

Xperia XZ1

Xperia XZ1 CompactG

Google Pixel XL

Google Pixel

Google Pixel 2

Google Pixel 2 XL

Galaxy A6

Galaxy A6+

Galaxy A7 (2018)

Galaxy A8+ (2018)

Galaxy A9 (2018)

Galaxy J2 Core

Galaxy J4

Galaxy J4+

Galaxy J6

Galaxy J6+

Listede kesinlik kazanmış bununla ilgili açıklama yapmış şirketlerin telefonları bulunmakta olup güncellemeyi resmi olarak duyurmamış ama güncelleme yapılacağına kesin gözüyle bakılan markalar yok. Örneğin Xiaomi.