Mobil Cihazlar

Hangi Telefonlar Android Pie Güncellemesini Alacak?

3 dakika önce
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Yazar Tarık
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Yakın zaman içinde güncellenecek Androidli cihazların kesin listesi hazır. Android’in son sürümü Android 9 Pie için telefon üreticileri güncelleme tarihlerini verdi. Elbette listede yer almayıp güncelleme alacak, daha sonradan güncelleme yapılacak cihazlar vardır. Bunlar şimdilik belli değil. Peki güncellemesi kesinleşen telefonlar hangileri?

  • Galaxy S8 15 Şubat 2019
  • Galaxy S8+ 15 Şubat 2019
  • LG G7 ThinQ
  • LG V30
  • LG V20
  • LG G6
  • Huawei P10
  • Huawei Mate 10
  • Honor 9
  • Honor View 10
  • Huawei Mate 9
  • Huawei P20
  • Huawei P20 Pro
  • Huawei P20 Lite
  • Moto Z3
  • Moto Z3 Play
  • Moto Z2 Force
  • Moto Z2 Play
  • Moto X4
  • Moto G6 Plus
  • Moto G6
  • Moto G6 Play
  • General Mobile GM 8
  • HTC U12+
  • HTC U11
  • HTC U11+
  • HTC U11 Life (Android One versiyonu)
  • Xperia XZ2
  • Xperia XZ2 Premium
  • Sony Xperia XZ2 Compact
  • Xperia XZ Premium
  • Xperia XZ1
  • Xperia XZ1 CompactG
  • Google Pixel XL
  • Google Pixel
  • Google Pixel 2
  • Google Pixel 2 XL
  • Galaxy A6
  • Galaxy A6+
  • Galaxy A7 (2018)
  • Galaxy A8+ (2018)
  • Galaxy A9 (2018)
  • Galaxy J2 Core
  • Galaxy J4
  • Galaxy J4+
  • Galaxy J6
  • Galaxy J6+
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Listede kesinlik kazanmış bununla ilgili açıklama yapmış şirketlerin telefonları bulunmakta olup güncellemeyi resmi olarak duyurmamış ama güncelleme yapılacağına kesin gözüyle bakılan markalar yok. Örneğin Xiaomi.

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