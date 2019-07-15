Hangi Telefon Sağlığınıza Daha Çok Zararlı?

Bu listede popüler bir kaç telefonun sar değerlerini sizlerle paylaşacağız. İçerisinde kullandığınız modeller olabilir, bu açıdan vücudunuza ne kadar zarar verdiğini buradan hesaplayın. İlk önce nedir bu SAR hemen basit bir şekilde açıklayalım.

SAR nedir?

Specific Absoration Rate kısaltılmışı olan bu kelime vücudunuza soğrulan radrasyonu ifade eder. Radrasyon insanı kanser eder. Vücudunuzda garip değişiklikler olmasına neden olur. Örneğin bir insanı kısır edebilir. Başka birinin saçlarını dökebilir ya da hasta olmanıza neden olabilir.

Sar değeri ne kadar olmalı?

Genel olarak 0,6W’den yukarı olan SAR değerleri insan için zararlı kabul ediliyor. En çok kafaya vuran sar değerinin önemli olduğu vurgulanıyor. Beyne etki ettiği için dikkat. Bununla birlikte telefonu vücutta taşıdığınız için vücuda da etkisi var ama bu konumda kullanımda olmadığı için verdiği zarar da kısmen az. İşte telefonların sar değerleri;