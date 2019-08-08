Çok eski olmasına rağmen hala popüler olan iPhone modelleri var. iOS 12 ile birlikte bir çok modelin iOS 13’e yükseltilmeyeceği açıklandı. iPhone almayı düşünenler hemen buradaki listeye çok dikkat edin. Bu iPhone modelleri artık Apple tarafından desteklenmeyecek.

İşletim sistemi olan bir çok cihazdan bu tür haberleri duyuyoruz. Windows için sık sık duyduğumuz bu tür haberler işletim sistemi için geçerli. Telefonlar için ise Apple’dan bir çok desteklenmeyecek cihaz modeli açıklanıyor. Android tarafından bu şekilde bir açıklama olmuyor çünkü Android sürümü sürekli geliştirilirken onları telefonlara uyarlamak telefon üreticilerine düşüyor. Peki hangi iPhone modelleri artık desteklenmeyecek.

Desteği kesilecek iPhone modelleri

iPhone 6S Plus

iPhone 6S

iPhone 6 Plus

iPhone 6

iPhone 5S

iPhone 5C

iPhone 5

iPhone 4S

iPhone 4

iPhone 3GS

iPhone 3G

Bunların yanında bir çok iPod, iPad, Mac modeli de ölüme terk edilecek. Bu modeller kesinlikle destek görmeyecek ya da parçası üretilmeyecek. Bu açıdan dikkatli olun ve bu modellerden eğer uzun bir kullanım umuyorsanız uzak durunuz.