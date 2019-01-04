Hangi İnterneti Almalıyım? Bütün Evde İnternet Fiyatları

Yeni yılın ilk günü itibariyle BTK adil kullanım noktasını kaldıracağını açıkladı. Bütün internet sağlayıcıların uyması zorunluydu. Öyle de oldu. Lakin paketlere inanılmaz değişiklikler oldu. En önemli değişiklikte fiyatlarda oldu.
Bazı şirketlerin yeni tarifelerine bakacak olursanız fiyatlar aynı ama kıtalar değişmiş. Sınırsız internet gitmiş. Sınırlı kullanım ama hızınızın hiç düşmediği paketler gelmiş. Bazıları da aynı içeriği korumuş ama fiyatları yükseltmiş. Kısaca yine hiç birşey internet kullanıcısının istediği gibi olmadı. Peki hangi şirket internet için sizden ne kadar istiyor. İşte fiyatlar.
Turktelekom
- 6 Mbps 69,90 TL
- 8 Mbps 79,90 TL
- 12 Mbps 84,90 TL
- 16 Mbps 89,90 TL
- 24 Mbps 99,90 TL
- 35 Mbps 121,90 TL
- 50 Mbps 169,90 TL
- 100 Mbps 229,90 TL
Görüldüğü üzere 6mbps maksimum hız veren paket 70 TL. Normalde AKN varken 16mbps maksimum hıza edilebilen bir paket kullanan kişi AKN kuralına göre kıtaya girdiğiniz zaman hızınızın 8mbps ye düşüyordu. 6mbps nedir? Bu çakallıktır.
Turkcell Superonline
- 35 Mbps 99,90 TL
- 50 Mbps 129,90 TL
- 100 Mbps 199,90 TL
Turkcell her zaman pahalıydı.
Turknet
100 Mbps 64,99 TL
Tek fiyat, düşük fiyat, yüksek hız ama her yerde hizmet vermiyor. Hizmeti çok geç ulaştırıyor. Özellikle kalabalık şehirlerde.
Kablonet
- 16 Mbps 99,99 TL
- 20 Mbps 199,99 TL
- 25 Mbps 249,99 TL
- 50 Mbps 349,99 TL
- 100 Mbps 499,99 TL
Turknet fiyatına bakınca başka bir çakalda burada.
Dsmart
- Sınırsız ADSL 57 TL
- Sınırsız Fiber 51 TL
Ortalama fiyat, kullanılabilir internet
Vodafone
- 6 Mbps 64,90 TL
- 8 Mbps 74,90 TL
- 16 Mbps 84,90 TL
- 24 Mbps 109,90 TL
- 35 Mbps 129,90 TL
- 50 Mbps 199,90 TL
Turktelekom gibi şirket valla.
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