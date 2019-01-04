Hangi İnterneti Almalıyım? Bütün Evde İnternet Fiyatları

Yeni yılın ilk günü itibariyle BTK adil kullanım noktasını kaldıracağını açıkladı. Bütün internet sağlayıcıların uyması zorunluydu. Öyle de oldu. Lakin paketlere inanılmaz değişiklikler oldu. En önemli değişiklikte fiyatlarda oldu.

Bazı şirketlerin yeni tarifelerine bakacak olursanız fiyatlar aynı ama kıtalar değişmiş. Sınırsız internet gitmiş. Sınırlı kullanım ama hızınızın hiç düşmediği paketler gelmiş. Bazıları da aynı içeriği korumuş ama fiyatları yükseltmiş. Kısaca yine hiç birşey internet kullanıcısının istediği gibi olmadı. Peki hangi şirket internet için sizden ne kadar istiyor. İşte fiyatlar.

Turktelekom

6 Mbps 69,90 TL

69,90 TL 8 Mbps 79,90 TL

79,90 TL 12 Mbps 84,90 TL

84,90 TL 16 Mbps 89,90 TL

89,90 TL 24 Mbps 99,90 TL

99,90 TL 35 Mbps 121,90 TL

121,90 TL 50 Mbps 169,90 TL

169,90 TL 100 Mbps 229,90 TL

Görüldüğü üzere 6mbps maksimum hız veren paket 70 TL. Normalde AKN varken 16mbps maksimum hıza edilebilen bir paket kullanan kişi AKN kuralına göre kıtaya girdiğiniz zaman hızınızın 8mbps ye düşüyordu. 6mbps nedir? Bu çakallıktır.

Turkcell Superonline

35 Mbps 99,90 TL

99,90 TL 50 Mbps 129,90 TL

129,90 TL 100 Mbps 199,90 TL

Turkcell her zaman pahalıydı.

Turknet

100 Mbps 64,99 TL

Tek fiyat, düşük fiyat, yüksek hız ama her yerde hizmet vermiyor. Hizmeti çok geç ulaştırıyor. Özellikle kalabalık şehirlerde.

Kablonet

16 Mbps 99,99 TL

99,99 TL 20 Mbps 199,99 TL

199,99 TL 25 Mbps 249,99 TL

249,99 TL 50 Mbps 349,99 TL

349,99 TL 100 Mbps 499,99 TL

Turknet fiyatına bakınca başka bir çakalda burada.

Dsmart

Sınırsız ADSL 57 TL

57 TL Sınırsız Fiber 51 TL

Ortalama fiyat, kullanılabilir internet

Vodafone

6 Mbps 64,90 TL

64,90 TL 8 Mbps 74,90 TL

74,90 TL 16 Mbps 84,90 TL

84,90 TL 24 Mbps 109,90 TL

109,90 TL 35 Mbps 129,90 TL

129,90 TL 50 Mbps 199,90 TL

Turktelekom gibi şirket valla.

Millenicom

35 Mbps 69,90 TL

100 Mbps 84,90 TL

Netspeed

24 Mbps 66 TL

50 Mbps 76 TL

Hepsinin kendi internet sitelerinde farklı içeriye ve fiyatta tarifelerine bulunuyor. Buradaki rakamlar değişebilir ve genel bilgi için sağlayıcıların kendi internet sitelerinden alınmıştır.