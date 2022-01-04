Güvenlik mühürü nedir – Nerelerde kullanılır? konusu, özellikle nakliye işleri ile uğraşanların en çok araştırdığı konulardan birisi olmaktadır. Gelişen teknolojiye de bağlı olarak güvenlik mühür çeşitleri oldukça geniş bir yelpazeden oluşmakta olup, kullanım amacına bağlı olarak pek çok güvenlik mühürü imal edilmektedir.

Güvenlik Mühür Çeşitleri Nelerdir?

Dışarıdan müdahale edilmesini önleyen ve ürünlerin korunmasını sağlayan güvenlik mühürleri tedbir amaçlı kullanılmaktadır. Güvenlik mühürlerinin en büyük özelliği ise mühürün yetkili kişiler tarafından kilitlendikten sonra istenmeyen kişilerin bu ürünleri kullanmasını önlemesi olmaktadır.

Eskiden sıklıkla kullanılan kurşun ve mum mühürler ise kullanım zorluğundan, kolay kırılabilir olmasından ve kolaylıkla kopyalanabilme özelliklerinden dolayı, günümüzde yerini metal ve plastik mühürlere bırakmış durumdadır. Plastik ve metal olan mühürler ise tek kullanımlık olarak dizayn edilmektedir.

Genel olarak bütün güvenlik mühürleri ise kurcalamaya karşı dayanıklılık, yeniden kilitlenme yapabilmenin imkânsız olması gibi özellikler göz önünde bulundurularak oluşturulmaktadır. Böylelikle güvenlik mühürü kullanılan ürünler, istenmeyen kurcalanmalara karşı korunabilmektedir. Bunlara bağlı olarak en çok kullanılan güvenlik mühür çeşitleri ise şu şekilde sıralanmaktadır;

Plastik Mühür

RFID Mühür

Çelik Halatlı Mühür

Özel Güvenlik Mührü

Kelebek Mühür

Plastik Mühür

Güvenlik mühürleri arasında en çok kullanımı tercih edilen mühürlerden birisi de, plastik mühür olmaktadır. Plastik mühürler genel yapıları itibari ile dayanıklı ve güvenilir olan mühür çeşitlerindendir. Yüzde yüz koruma sağlayan plastik mühür çeşitleri genellikle karayolları taşımacılığında, deniz yolu konteyner taşımacılığında, hava yolu taşımacılığında, kıymetli eşyaların korunmasında, demir yolu taşımacılığında ve buna benzer pek çok alanda kullanılmaktadır.

RFID Mühür

Rfid mühür çeşitleri, kodlanma özelliğine sahip olup, bu nedenle takipleri de diğer mühür çeşitlerine göre daha kolay olmaktadır. Rfid mühürler ürünlerin güvende kalmasını sağlamasının yanı sıra teknolojik olarak da kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Rfid mühürlerin en çok kullanıldığı yerler ise ürün sınıflandırmaları, uluslararası ve şehirlerarası ticaret olmaktadır.

Çelik Halatlı Mühür

En çok kullanılan mühür çeşitlerinden birisi olan çelik halatlı mühür, en sağlam olan mühür çeşitlerindendir. Çelik halatlı mühürün diğer adı ise kablo mühür olmaktadır. Çelik halatlı mühür kullanım yerleri ise depolar, sandıklar, deniz yolu konteyner taşımacılığı, hava yolu taşımacılığı ve demir yolu taşımacılığı olmaktadır.

Özel Güvenlik Mührü

Özel güvenlik mühürleri genellikle ürünlerin güvenliğini sağlayan ve kontrol edilmesini sağlayan mühürler olmaktadır. Buna bağlı olarak özel güvenlik mühürlerinin en çok kullanıldığı yerler ise kimyasal varillerin sabitlenmesi, elektrik sayaçları, kamyon römorkları ve gemi taşımacılığı gibi benzeri alanlar olmaktadır.

Kelebek Mühür

Kelebek mühür diğer adı ile sayaç mühürü hem koruma, hem de kısıtlama amaçlı kullanılan mühür çeşitlerindendir. Bu bağlamda kelebek mühür çeşitleri doğalgaz abonelikleri, su abonelikleri ve elektrik abonelikleri alanlarında kullanılmaktadır. Kilit özelliği bulunan bu mühür çeşidi aynı zamanda dayanıklı yapısı ile de kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Sayaç mühürleri sayesinde bu tür hizmetlerin uygun ve güvenli bir şekilde kullanılması mümkün olmaktadır.

Güvenlik Mühürleri Nerelerde Kullanılır?

Güvenlik mühürleri günümüzde pek alanda kullanılmakta olup, kullanım amacına göre güvenlik mühürlerini bulmak her zaman mümkün olmaktadır. Buna bağlı olarak güvenlik mühürlerinin kullanıldığı yerler ise şunlar olmaktadır;