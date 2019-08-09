Güneş Enerjisiyle Şarj Olan Xiaomi Telefon

Çinli telefon devi bir ilke daha imza atacak gibi görünüyor. Xiaomi, yeni bir patent aldı. Bu patente göre telefonunun arka kısmında bir güneş enerji paneli olacak ve siz konuşurken bile telefonu şarj etmeye devam edecek. Güneşli günlerde telefonun şarjının hiç bitmeyeceğini söylemek gerek. Peki sistem nasıl çalışıyor?

Güneş enerjili telefon

Bu teknolojinin patenti Xiaomi tarafından alındı. 10 dakika güneşte duran telefon 2 dakika konuşma imkanı sağlayacak kadar şarj olabiliyor. Güneş enerji panelinin arka kısma konumlandırıldığı görülüyor. Bu da güneş ışığında özellikle konuşurken şarj olmasını kolaylaştırıyor.

Telefonun tasarımına bakıldığı zaman çerçevesiz ekran bir görüntü görülüyor. Herhangi bir kameranın ya da sensörün görülmediği ön kısımda çok ince bir kasanın var olacağı tahmin ediliyor.

Ön kamera ne olacak derseniz, Xiaomi daha önce ekran altı kamerasını duyurmuştu. Onu kullanabilir. Bununla birlikte açılır kapanır bir kamera kullanması da muhtemel.