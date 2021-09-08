Redroad V17; kalite, güçlü temizleme gücü, çift rulo fırça, güçlü vakum, çeşitli aksesuarlar, çift HEPA filtre ve daha fazlasını sunuyor.

Dikey elektrikli süpürgelerde kullanılan teknolojiler oldukça ileri düzeyde. Eğer yetersiz buluyorsanız marka başarılı olmadığı için değil, daha fazla maliyet ayırmak istemedikleri için olabilir. Redroad size kolay ve verimli bir temizlik çözümü sunmak istiyor. Bu nedenle üretimde en iyi malzemeleri kullanıyor ve “güçlü temizleme gücü” tanımını yeniden yaptıklarını belirtiyor.

Çift rulo fırça (4 silindir çubukları dahil), fırçasız dijital motor, çift HEPA filtreleri ve aksesuarları ile Redroad V17. Ulaşılması zor noktalar, kötü kokulu egzoz, ikinci kez geçmeyi gerektiren atıklar mı? Redroad V17 ile artık yok.

Redroad V17, müşterilere büyük harcamalarda bile en iyisini verir. Lekesiz temiz bir ev mi istiyorsunuz? Buna güvenebilirsiniz.

Resmi Web Sitesi: https://redroad.cc/

Her Zaman Hızlı Çift Motorlu Rulo Fırça

Çoğu elektrikli süpürgenin hatta Dyson’ın bile ortak bir sorunu var. Farklı döşeme türleri arasında geçiş yaptığınızda fırçayı değiştirmeniz gerekiyor. Neyse ki, 2’si 1 arada çift motorlu rulo fırçası mevcut. Hem halılarda hem de sert zeminlerde iyi çalışan yumuşak bir fırça ve kıl çubuğunun birleşimi, zemin temizleme ihtiyaçlarının %90’ını karşılar, böylece fırçayı sık sık değiştirmek zorunda kalmazsınız. Bunun da ötesinde, Redroad V17’nin çift motorlu rulo fırçası büyük bir avantaj sağlıyor. Orijinal paketi, 3 farklı şekilde özgürce birleştirebileceğiniz 2 adet halı fırçası ve 2 adet sert zemin fırçası içeriyor.

Evinizin durumuna göre 3 çeşit fırça kombinasyonu arasından birini seçebilirsiniz. Örneğin, yalnızca sert bir döşemeye sahipseniz, temizlik verimliliğini iki katına çıkarmak için iki kıl fırçayı bir araya getirebilirsiniz.

Redroad V17, evi kolaylıkla ve yüksek verimlilikle derinlemesine temizleyebiliyor.

Vakum Gücü Sayesinde Atıklar Saklanamaz

Vakum, bir elektrikli süpürgenin temel özelliğidir. Vakum gücü, motor gücüne bağlıdır. Yetersiz vakum, zemini temizlenmeden bırakacaktır.

Redroad’un motoru 120.000 rpm’de çalışır ve optimize edilmiş bir hava kanalı tasarımı ile bu kategorideki en yüksek olan 155 AW’lık bir vakum ve 26500 pa’lık bir vakum basıncı oluşturur.

Böyle güçlü bir vakum, günlük ev temizliği için fazlasıyla yeterlidir. RedRoad V17, güçlü derin temizleme kapasitesi sayesinde düzenli aileler için mükemmeldir.

Her Türlü Kullanım İçin Çok Yönlü Birden Fazla Aksesuar

RedRoad V17, evin her yerini temizlemeniz için çok çeşitli aksesuarlar sunuyor. 2 adet zemin fırçasına (zemini derinlemesine temizlemek için), 1 adet LED aralık başlığına (köşelerdeki tozu aydınlatmak için), geniş bir ağızlığa ve hortuma (mobilya ya da araba koltuklarının altını temizlemek için), motorlu bir akar fırçasına (yatak ve koltuklardaki toz akarlarının %99.9’unu çıkarmak için), 1 adet toz alma fırçası (klavyeleri, perdeleri, araba koltuklarını etkili bir şekilde temizlemek için) ve bir uzatma borusu (zemine ya da daha yüksek noktalara ulaşmak için) sahiptir.

Çift HEPA Filtreler Sayesinde Temiz Hava Soluyun

Elektrikli süpürgelerin egzozunun ikincil kirliliğe neden olabileceğini, çocukları ve astım gibi kronik solunum yolu hastalıkları olan insanları kötü etkileyebileceğini biliyor musunuz? Redroad V17, bu tehdidi ortadan kaldırmak için 2 adet HEPA filtresiyle donatılmıştır.

H12 HEPA girişi, motoru ve 12 adet konik siklonik toz ayırma sistemini korumak için içeri doğru hava akışını %99,97 verimlilikle arındırıyor. H13 HEPA çıkışı, toz akarları, küf, polen ve kepek dahil olmak üzere 0,1 mikrona kadar parçacıkları yakalıyor. HEPA filtreleri, dışarı çıkan havayı derinlemesine temiz tutar ve size keyifli bir temizlik süresi sağlar.

İyi bir ürün ancak kalite, üretim masraflarından önde tutulduğunda yapılabilir. Bunu Redroad V17 yaptı.