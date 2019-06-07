Google UyardÄ± Ads.txt OluÅŸturun! Ads.txt Nedir?

Son zamanlarda Adsense kullanÄ±cÄ±larÄ± sayfalarÄ±nda reklam gelirlerinizin etkilenmemesi iÃ§in ads.txt dosyasÄ±nÄ± oluÅŸturun uyarÄ±sÄ± gÃ¶rÃ¼yor. Peki nedir bu ads.txt ve nasÄ±l oluÅŸturulur? Bundan sonra yazÄ±mÄ±zda bu dosyaya ads dosyasÄ± diyeceÄŸiz. Google Ã¶zellikle reklam dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olmamasÄ± iÃ§in bu dosyayÄ± sÄ±nÄ±fÄ±mÄ±za yÃ¼klemenizi istiyor.

Reklam verenlerin dÃ¼zgÃ¼n bilgi almasÄ± ve dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ã¶nlemek iÃ§in sitelerin reklam verenlerini aÃ§Ä±kÃ§a belirtmelerini istiyor.

Ads dosyasÄ±nda;

1. Reklam vereniniz,

2. ReklamcÄ± kimliÄŸiniz,

3. ReklamlarÄ± nasÄ±l yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ±

Gibi bilgiler yer alÄ±r. Reklam vermek isteyen kiÅŸi ise sitenizde nasÄ±l reklam yayÄ±nlayacaÄŸÄ±nÄ± sizin sitenizden doÄŸrudan Ã¶ÄŸrenir. Bu sayede sitenizde reklam vermek isteyen kiÅŸi dolandÄ±rÄ±cÄ±larla muhatap olmadan sitenize dÃ¼zgÃ¼n ÅŸekilde reklam verebilir.

Ads dosyasÄ± nasÄ±l oluÅŸturulur?

BilgisayarÄ±nÄ±zda bir txt dosyasÄ± oluÅŸturun. Ä°lk satÄ±ra ÅŸu bilgileri yazÄ±n.

google.com, pub-0000000000000000, DIRECT,

BÃ¼tÃ¼n bilgiler virgÃ¼lle ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°lk bilgi reklam veren ÅŸirkettir. Buradaki Ã¶rnekte reklam veren Google yani Adsense ‘tir.

Ä°kinci bilgi, reklam veren kimliÄŸinizdir. Ã–rnekte Adsense yayÄ±ncÄ± kimliÄŸinizi yazÄ±nÄ±z.

ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ bilgi ise reklamlarÄ±n nasÄ±l yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ±dÄ±r. Direct ve reseller gibi iki seÃ§enek vardÄ±r. Direct reklamlarÄ± reklamcÄ± tarafÄ±ndan doÄŸrudan yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± manasÄ±na gelir. Reseller ise reklamcÄ±nÄ±n reklam alanÄ±nÄ± baÅŸkasÄ±na satabileceÄŸi anlamÄ±na gelir.

Bu ÅŸekilde dosyanÄ±zÄ± yapÄ±p kaydedin. Her satÄ±ra farklÄ± bir reklam veren bilgisi girebilirsiniz. DosyayÄ± sitenizin root klasÃ¶rÃ¼ne yani public html iÃ§ine atÄ±n. Bir baÅŸka deyiÅŸle WordPress kullanÄ±cÄ±larÄ± iÃ§in wordpress dosyalarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu klasÃ¶rÃ¼n iÃ§ine atÄ±n.

Alanadiniz.com/ads.txt adresini girerek kontrol ediniz.