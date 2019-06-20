Google, Reklam Engelleyicileri Engelleyecek

Chrome’un uzun zamandır gerçekleştirmeyi düşündüğü hayali sonunda gerçek oluyor. Sert bir kararla Chrome üzerinde kullanılan reklam engelleyen uzantılar otomatik olarak Chrome’dan engelleniyor. Bu gelişmeye Manifest V3 adını veren Google, yakın zaman içinde bu uzantıların kullandığı reklam görüntüleme APIsinde değişiklik yapacak ve bu sayede reklam engelleyen bütün uzantılar otomatik olarak çalışmaz hale gelecek.

Google reklamlardan kazanıyor

Google’ın en önemli geliri reklamlar, çünkü Adsense gibi bir sisteme sahip. Chrome’da reklam engelleyici olması Google’ın reklam gelirlerini otomatik olarak düşürüyor. Bu nedenle çok uzun zamandır Google bu tür uygulamaları kaldırmak istiyor.

Daha önce Google Play üzerinden bu tür uygulamaları engellemişti. Şimdi masaüstü Chrome için aynı şeyi yapmayı planlıyor.

Başka alternatif bulun

Chrome’dan vazgeçemem diyenler, reklam engelleyicilerin engelleneceği Chromeu kullanmak zorunda değil. Chromium bir tarayıcı kullanabilirler. Ya da Firefox ve bu yazılımı kullanan başka tarayıcıları da reklam engellemek için kullanmaları mümkün.

Gelişmenin tam olarak ne zaman yaşanacağıyla ilgili şimdilik çok net bir bilgi yok.