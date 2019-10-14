Google Play’de Pahalı Tuzak! Uygulamayı Hemen Kaldırın

Bir güvenlik şirketi, Google Play’de bulunan 15 uygulamanın nasıl sizi dolandırdığını ortaya çıkardı. Verilen bilgiye göre bu uygulamalardan 14’ü derhal Google Play’den kaldırılırken bir tanesi hala yayınlanıyor. QR Code Reader – Barcode Scanner & QR COde Scanner isimli uygulama sizi zarara uğratacak son uygulama. Bunlar daha ortaya çıkanlar. Bilinmeyen benzer bir sürü uygulamanın hala insanlar tarafından kullanılıyor olabileceği söyleniyor. Peki bu uygulama ne yapıyor? İşte sizi uğrattığı zarar!

Virüs değil

Bu ve benzeri uygulamalar kesinlikle telefonunuza zarar verecek türden değil. Google Play Pretect’ten geçiyor. Diğer yazılımlar görmüyor çünkü içerisinde zararlı bir kod yok. Peki o zaman size nasıl zarar verebiliyor?

Bu ve benzeri uygulamalar “ya tutarsa” taktiği uyguluyor. QR Code okuyucu gibi basit bir görevi yerine getiren bu uygulama, size premium abonelik satmaya çalışıyor. Örneğin bir özelliği kilitliyor ve premiumla açıldığını iddia ediyor. Gerçekten de öyle ve size 1 ay da premium aboneliği ücretsiz veriyor. Elbette abone olduğunuzda ilk ay birşey ödemeseniz dahi kart bilgileriniz bu uygulama ile paylaşılıyor. Siz bir ay kullanır sonra çıkarım deseniz bile uygulamayı kaldırdığınızda sizde 200€ civarı para alınıyor. Uygulamayı kaldırsanız bile aboneliğiniz sonlanmıyor ve bu para her ay çekilmeye devam ediyor.

Yasa dışı değil

İşin ilginç tarafı bu işlem yasa dışı sayılmıyor. Google normalde müdahale etmiyor. Geliştiricilere eğer uygulama kaldırılırsa abonelik sonlansın uyarısı yapıyor ama bundan öteye gitmiyor.

Paranızı nasıl geri alırsınız?

Bahsi geçen uygulamalar yasa dışı bir işlem yapmıyor. Siz gerçekten aboneliğinizi sonlandırana kadar sizden para almaya devam ediyor. Kullanmasanız dahi süreç bu şekilde işliyor. Muhtemelen karttan çekilen parayı kontrol etmeyen insanlardan vurgunu yapıyor. Bu gibi bir durumla karşılaşmamak için Google Play üzerinden girerek aboneliğinizi bizzat sonlandırmanız gerekiyor.

Eğer böyle bir para çekildiyse ve haksız olduğunu düşünüyorsanız Google Play’e durumu şikayet ederek paranızı geri almanız mümkün olabiliyor.