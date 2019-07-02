Google Play’de Olmayan UygulamalarÄ± NasÄ±l Ä°ndirilir?

Google Play, Android’in uygulama maÄŸazasÄ± oldukÃ§a geniÅŸ bir oyun ve uygulama yelpazesine sahipken bazÄ± oyun ve uygulamalarÄ± bulmanÄ±z da mÃ¼mkÃ¼n olmuyor. Ã–zellikle oyunlar konusunda bazÄ± ÅŸirketler belli bÃ¶lgelere oyun sunucularÄ±nÄ± aÃ§Ä±yor. Bu durumda bu oyunlarÄ± Google Play’de bulmanÄ±z mÃ¼mkÃ¼n olmuyor, bulsanÄ±z bile “bu oyun Ã¼lkenizde kullanÄ±lamÄ±yor” uyarÄ±sÄ± alÄ±yorsunuz. BÃ¶yle bir durumda ne yapmalÄ±sÄ±nÄ±z?

APK indir

Bunun iÃ§in sizlere 2 farklÄ± seÃ§enek sunacaÄŸÄ±z ki dÃ¼nyada en popÃ¼ler olan seÃ§eneklerden ikisi bu diyebiliriz. Birincisi Apkmirror.com ikincisi ise apkpure.com.

Bu siteler oldukÃ§a geniÅŸ bir apk dosya seÃ§eneÄŸine sahip. Google Play gibi iÅŸleyen uygulamalarÄ± dahil var. Android Police sitesi apkmirror.com’u denetlediÄŸinden bu sitenin en gÃ¼venli alternatif olduÄŸundan bahsediliyor. Uygulama geliÅŸtiriciler bazÄ± kriterlerden geÃ§erek uygulamalarÄ±nÄ± yÃ¼kleyebiliyor.

https://www.apkmirror.com/

Apk Pure sitesi ise dÃ¼nyanÄ±n en popÃ¼ler alternatif uygulama sitesi olarak biliniyor. Ã‡ok fazla seÃ§enek olduÄŸu iÃ§in Ã§ok tercih ediliyor. AyrÄ±ca maÄŸaza uygulamasÄ± da oldukÃ§a iÅŸlevsel. Oyuncular tarafÄ±ndan Google Play’den daha iyi olduÄŸu sÃ¶yleniyor. Bunun sebebi ise bilinmeyen deÄŸerli oyunlarÄ± Ã¶n plana Ã§Ä±karmasÄ±.

Bununla birlikte bu siteler, beta aÅŸamasÄ±nda olan ve Google Play’de yayÄ±nlanmamÄ±ÅŸ test edilen oyunlarÄ± yayÄ±nlamalarÄ±yla biliniyor.