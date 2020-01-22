Google Play Sore’da Parmak İzi Nasıl Kullanılır?

Eğer parmak izi sensörüne sahip bir cihazınız varsa bunu güvenliğinizi daha da arttırmak için kullanabilirsiniz. Bu yazıda Google Play üzerinden gerçekleştireceğiniz satın almalardan önce parmak izini nasıl kullanırsınız konusundan bahsedeceğiz. Bildiğiniz gibi normal şartlarda şifre isteniyor. Yani Google Play şifrenizle satın alma öncesi onay vermeniz gerekiyor. Şifrenizi başkası biliyorsa ya da daha fazla güvenliğe ihtiyaç duyuyorsanız ya da kendiniz şifrenizi sürekli unutuyorsanız parmak izine geçmenizin vakti geldi diyoruz.

Google Play parmak izini açma

Bunun için yapmanız gerekenleri görsellerle anlatıyoruz. İlk önce Google Play uygulamasını çalıştırın ve sol üstten 3 çizgi butonuna tıklayıp yan menüyü açın.

Daha sonra açılan yan sayfanın biraz aşağısında ayarlar satırını göreceksiniz. Tıklayın.

Ardından açılan sayfanın aşağısında “satın alma işlemleri için kimlik doğrulaması iste” satırına tıklayın.

Bu kısımda ise tüm satın alma işlemleri için seçeneğini seçerseniz her satın alma işlemini parmak iziyle onaylamak zorundasınız. Bu seçenek en güvenlisi.

İşlem bu kadar. Bir küçük not eklemek gerekirse yukarıdaki resimde gördüğünüz 30 dakika seçeneğini seçerseniz seri satın almaları daha hızlı yapabilirsiniz. Bu seçenek 30 dakikada bir parmak izi soracaktır. Parmak izi okutmak çok hızlı olduğu için çok önemli bir seçenek değildir.