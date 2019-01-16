Google Play Son Özelliği Ne?

Son zamanlarda insanlar farklı Android uygulama mağazası arasa da Google Play kendini geliştirmeye devam ediyor. Telefondaki oyun ve uygulamalarınızı daha basit ve bilinçli bir şekilde yönetebilmeniz için yeni bir özellik Google Play’e geldi. Bu güncellemenin detaylarını yazımızın devamında bulmanız mümkün.

Tek bir güncelleme ile iki muhteşem özellik geldi. Google Play’de artık telefonumuzda ne kadar depolama alanı kaldığını görebileceğiz. İlk özellik bu. Bu sayede bir uygulamayı kurup kuramayacağımızı önceden bulabiliriz. Bu özelliği kullanmak için Google Play’e girin ve üst kısımda yer alan 3 çizgi butonuna tıklayıp uygulamalarım satırından yüklü uygulamalar kısmına bakın. Burada ne kadar depolama olanınız kaldığını görmeniz mümkün.

Bir başka özellik de yine depolama alanını yönetmekle ilgili. Depolama alanını gösteren satıra tıkladığınız zaman sizlere yer açın kısmı görünecektir. Yer açın özelliği sayesinde doğrudan bütün Google Play oyun ve uygulamalarınızı görebilir ve bir bir ya da çoklu olarak uygulama ya da oyun kaldırabilirsiniz.

Bu yenilik muhtemelen kısa süre içerisinde herkeste görünmeye başlayacak.