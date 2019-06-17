Google Maps Doğal Afet Uyarı Sistemi

Google’ın yep yeni özelliği hayat kurtaracak gibi görünüyor. Bu yazımızda sizlere bütün detaylarıyla Google’ın şu an üzerinde çalıştığı doğal afet uyarı sisteminden bahsedeceğiz. Yakın zaman içinde çıkması beklenen özellik, tüm dünyadaki doğal afetleri, olma riskini ve büyüklüğünü harita üzerinde gösterecek. Daha bir çok özellik var.

Doğal afet uyarı sistemi Google Mapste

Google özel bir veritabanı oluşturarak bu güne kadar olmuş doğal afetleri haritaya ekleyecek. Algoritam sayesinde bundan sonra olma ihtimallerini ve geçmişte olanlara göre büyüklüğünü size bildirecek.

Güncel olarak doğal afetleri kaydedecek olan bu yeni özellik ayrıca sizin bilgi girmenizi de sağlayacak. Deprem, sel, tusunami gibi doğal afetleri insanlara bildirerek bölgeden uzak durmasını sağlayacak.

Alternatif rota çiziyor

Google Mapse entegre edildikten sonra bu özellik eğer çizdiğiniz rota üzerinde bir doğal afet varsa ya da yaşanma riski yüksekse sizlere alternatif bir rota çiziyor ve sizi olası tehlikelerden koruyor.

Bu çok güçlü bir doğal afet veri tabanı ile mümkün olacak özellikler ve Google geçmişte bu veri tabanı için Waze’i satın almıştı.