Google + Ä°Ã§in Son UyarÄ±

Google Plus, uzun zamandÄ±r kapatÄ±lacaÄŸÄ± konu olan bir sosyal medya sitesi. Google AÄŸustos 2019’da kapatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurduÄŸu bu hizmetinin kapatma tarihini Nisan ayÄ±na aldÄ±. Dikkat Ã¶nemli deÄŸiÅŸiklikler olacak. Bu deÄŸiÅŸiklikler Ã¶zellikle kiÅŸisel kullanÄ±mÄ± etkileyecek.

52 milyon kiÅŸisel kullanÄ±cÄ±yÄ± etkileyen gÃ¼venlik aÃ§Ä±ÄŸÄ±ndan Ã¶tÃ¼rÃ¼ kapanma iÅŸlemini erkene aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyuran Google yakÄ±n zaman iÃ§inde parÃ§a parÃ§a da bazÄ± Ã¶zelliklerini sonlandÄ±racak. Ä°ÅŸte sizi etkileyecek o Ã¶zellikler,

KiÅŸisel Google+ hesabÄ±nÄ±zÄ±Â kullanarakÂ Google+ profilleri, sayfalarÄ±, topluluklarÄ± veya etkinlikleri oluÅŸturma Ã¶zelliÄŸini kaldÄ±racak.

Bundan sonra Google Plus kullanarak herhangi bir sitede oturum aÃ§manÄ±z mÃ¼mkÃ¼n olmayacak. Oturumlar da silinecek. GiriÅŸ yÃ¶ntemini deÄŸiÅŸtirmeniz gerekiyor. Son tarih 4 Åžubat

Google + yorum Ã¶zelliÄŸi kaldÄ±rÄ±lÄ±yor. Bundan sonra bu sosyal medya Ã¼zerinden yorum yapÄ±lamayacak. BazÄ± sitelere bu sistem Ã¼zerinden attÄ±ÄŸÄ±nÄ±z yorumlar silinecek.

Bu silinme iÅŸleminden elbette siteler de etkilenecek. Yorumlar silinince Google arama motorunun bu sitelere ne gÃ¶zle bakacaÄŸÄ±, gÃ¶rmezden mi geleceÄŸi belli deÄŸil.

Ã–nemli deÄŸiÅŸiklikler yaÅŸanÄ±yor. Siz de dikkatli olun. MÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde, Google + hesaplarÄ±nÄ±zdaki deÄŸiÅŸikliÄŸini halledin.