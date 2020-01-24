Google Haritalarda Trafik Kazalarını Bildirme

Google Maps her geçen gün yeni özelliklere kavuşuyor. Bunlardan birinin nasıl yapıldığı ile ilgili sizlere bilgi aktaracağız. Bahsettiğimiz özellik Google Maps’e bilgi girme. Yani yolda bir trafik kazası olduğunu gördünüz ilerleyemiyorsunuz ya da az ilerde dinlenme tesisinde durdunuz. Google Haritaları açıp kaza olduğu bilgisini girebilirsiniz. Bu sayede yolu kullanacak kişiler orada kaza olduğunu görebilir. Gelin nasıl yapıldığına bir bakalım.

Google Haritalar’a bilgi vermek

Bilgiler iPhone üzerinden veriliyor.

Haritaları açın Kendinize bir rota belirledikten sonra alt kısımda bir çok buton çıkar. + işaretli konum simgesine tıklayın. Yol kazasının türünü belirleyin. Kazanın detaylarını belirleyin. Onayla butonuna basın. Kaza simgesi haritalara eklenecek.

Kullanıcılar bu simge sayesinde orada kaza olduğunu bilecek. Bununla birlikte detayları da belirtiyseniz daha fazla bilgi de alabilecek. Elbette bu raporların kontrol ediliğini ya da birden fazla insanın bildiriminden sonra haritalara eklenebileceğini unutmayın.

Daha önce konuyla ilgili radar ekleme imkanından da bahsettiğimiz özellik ayrıca Android için de geçerli.