Google Haritalar Toplu TaÅŸÄ±ma Tercihlerinizi DeÄŸiÅŸtirecek

Google Haritalar’a iki yeni Ã¶zellik eklendi. AsÄ±l amacÄ± olmamasÄ±na raÄŸmen dÃ¼nyanÄ±n en Ã§ok kullanÄ±lan navigasyon uygulamalarÄ±ndan biri olmasÄ± sizi ÅŸaÅŸÄ±rtabilir ama Ã§oÄŸu zaman oldukÃ§a yetenekli bir uygulama olduÄŸunu sÃ¶yleyebiliriz. Ä°lk etapta Amerika’da denenecek olan Ã¶zellik yakÄ±n zaman iÃ§inde Ã¼lkemize de gelecek.

OtobÃ¼sler iÃ§in canlÄ± trafik bilgisi

Hangi otobÃ¼s hangi yolu kullanÄ±yor, nereden nasÄ±l gidiyor standart bilinen ÅŸeyleri merak ediyor musunuz? O halde bu Ã¶zellikle otobÃ¼s hakkÄ±nda daha fazla bilgi alabilirsiniz. YabancÄ± olanlar bu Ã¶zellikle birlikte nereye kaÃ§ numaralÄ± otobÃ¼sle gideceklerini bile bulabilirler.

Hangi hat Ã§ok daha kalabalÄ±k?

Peki otobÃ¼s, tramvay gibi toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ±ndan hangi hatlarÄ±n Ã§ok daha kabalÄ±k olduÄŸunu bilmek ister misiniz? Google Haritalar’Ä±n yeni Ã¶zelliÄŸi sayesinde nereden en Ã§ok yolcu biniyor nerede sÄ±kÄ±ntÄ± Ã§ekebilirsiniz gÃ¶rebileceksiniz.

Google Haritalar’Ä±n bir navigasyon gibi kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸtik ama gelen bir Ã§ok haber de can sÄ±kÄ±cÄ±, bazÄ± durumlarda sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri yanlÄ±ÅŸ yÃ¶nlendirdiÄŸini gÃ¶rmekteyiz. Ã–zellikle Ã§ok popÃ¼ler olmayan yerlerde Google Haritalar’a gÃ¼venmemeniz gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz.