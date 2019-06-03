Google Haritalar Hız Limiti Özelliği İle Trafik Cezalarından Kurtulun

Google Haritaların yeni özelliği bazı bölgeler için yayınlandı. Daha önce radarları gösteren özelliği haritalara eklenmişti. Şimdi bu uygulamaya hız limiti olan yerleri gösterme özelliği de eklendi. Google haritaları navigasyon olarak kullanan çok sayıda insan var. Onlar için uygulamaya yeni özellikler eklenmeye devam ediyor. En son eklenen özelliklerinden birisi de hız limiti.

Hangi ülkelerde kullanılabiliyor?

Avustralya, Brezilya, ABD, Kanada, İngiltere, Hindistan, Meksika, Rusya, Japonya, Andorra, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Estonya, Finlandiya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İsrail, İtalya, Ürdün , Kuveyt, Letonya, Litvanya, Malta, Fas, Namibya, Hollanda, Norveç, Umman, Polonya, Portekiz, Katar, Romanya, Suudi Arabistan, Sırbistan, Slovakya, Güney Afrika, İspanya, İsveç, Tunus ve Zimbabwe

Google Haritaların ülkemizde çok daha yatırım alması gerekecek. Bu tür özellikler ve daha fazlası ne zaman gelir bilinmez. Zira haritalarda Türkiye fazla yakınlaşmıyor yakınlaşınca bulanık görünüyor. Bu ülkemize özel bir durum. Trafik özellikleri ne zaman gelir bilinmiyor.