Google Fotoğraflarla Hızlı Albüm Paylaşma

Google Fotoğraflarla ilgili ipucu yazılarımıza bir yenisini daha ekliyoruz. Bu yazımızda binlerce fotoğrafı bir kaç haraket le başkasıyla nasıl paylaşırsın konusundan bahsedeceğiz.

Google Photos albüm paylaşma

Google Photos ‘da albüm oluşturarak fotoğraflarınızı gruplara ayırabilirsiniz. Bir albümde birden yüzlerceye kadar fotoğraf depolayabilirsiniz. Çok sayıda fotoğrafı biriyle paylaşmak isteyebilirsiniz. Peki bunun için ne yapmanız gerekiyor? Hepsini zipleyip mail atamazsınız çünkü 25mb dan büyük olunca gitmez. Buluta ayrıca atıp gönderebilirsiniz ama yükleme işlemi uzun sürebilir. En iyisi Fotoğraflar uygulamasıyla doğrudan paylaşın.

1. Ayarlar kısmına geçin

2. Paylaşılan kitaplıklar kısmına paylaşmak istediğiniz kişinin bilgilerini yazın.

3. Oluşturduğunuz albümün bağlantısı karşı tarafa gönderilecek.

Paylaşım bu kadar. Artık karşı taraftaki kişi albümünüzü görüntüleyip fotoğraflarınızı kullanabilir. Peki ileride bir gün paylaşmaktan vazgeçtiniz.

Yapmanız gereken tekrar aynı kısma geçip albüm paylaşımını kapatmak. Bunun yerine belirli kişiler için paylaşımları kapatmak isterseniz o kişinin mail adresini paylaşım listesinden kaldırın. İşlem bu kadar.